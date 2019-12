Amadeu Casellas: 'Las cárceles han retrocedido entre 30 y 40 años atrás, en todos los aspectos'

Desde junio del año pasado el preso anarquista Amadeu Casellas vuelve a estar en prisión acusado por el robo de unos 300.000 euros en Sabadell. Como ya contó Amadeu, aunque en el momento de la detención se encontraba trabajando, en su casa no encontraron absolutamente nada y además la víctima no le reconoció en un primer momento, la jueza no tuvo ningún miramiento a la hora de decretar prisión provisional. Desde La Haine hemos podido traspasar los muros de la prisión para tener una breve charla con él.

Lo primero trasladarte mi solidaridad y la de La Haine ante este nuevo encarcelamiento que llevas sufriendo meses ¿Cómo te encuentras de ánimo?

- Muy bien.

¿Cómo fue tu detención y en que basan esta nueva acusación?

Sobre las 5 de la mañana reventaron la puerta de donde vivía, yo estaba durmiendo, oí el ruido y en un primer momento pensé que era a algún vecino, ni siquiera pensé que fuera por mí. Entró la policía encapuchada , se tiraron encima mío . Me hicieron daño en la quinta y sexta vertebra y me tuvieron que llevar al hospital de Granollers. Tuve que llevar collarín unos 20 días y me recetaron antinflamatorio .

Me acusaron de robo con intimidación. Hicieron el registro unos 20 policías, y no encontraron nada.

Tras permanecer años en prisión, saliste en 2010 y ahora, 9 años después te ha tocado volver a prisión. ¿Has visto algún cambio en la realidad carcelaria de aquella época a estos días?

Si, han retrocedido entre 30 y 40 años atrás, en todos los aspectos. Ni siquiera mantienen un valor higiénico , no facilitan a los presos de forma gratuita ningún tipo de producto , así que quien no pueda permitirse comprarlo no tiene acceso a ellos. Al no haber higiene hay más posibilidades de que haya sarna (como ya han aparecido en algunas prisiones), tuberculosis, etc...

También la comida ha empeorado, es de menos calidad, fría, menús repetitivos, además engañan con las raciones que indican en el menú que envían a dirección general, por ejemplo en el menú indican que hay 4 croquetas por persona y reparten 3, y así con todo.

El economato ha doblado precios, si antes ya era caro, ahora lo es mucho más, un litro de leche que en una tienda costaría unos 60/70 céntimos aquí cuesta 1,60€.

No solo eso, se ha estropeado la máquina de la lavandería y no hay dinero para arreglarla. El otro día se fundió una bombilla y no tenían dinero para cambiarla en ese momento. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde va ese porcentaje de beneficio que obtienen del economato?

Has participado en numerosas protestas en la cárcel en las diferentes etapas que has estado preso ¿En qué momento está actualmente la lucha dentro de las cárceles?

Fatal, muy parada. Porque la gente está muy medicada, medicación de todo tipo, sobre todo psiquiátrica.

Intenté recoger firmas por el tema de la comida, conseguí muy pocas, unas 20 y 30, la gente tiene miedo y algunos venían a decir que se tiraban hacía atrás en la protesta. Por eso creo que ahora es mejor hacer cosas, pero hacerlas solo. Desmotiva mucho que vengan arrepentidos diciendo que quieren retirar la firma, o que se arrepientan y digan que somos pocos y no conseguiremos nada.

En estos años que has estado fuera habrás sido testigo de la fascistización (más aún, si cabe) del Estado y la expansión de la represión a grandes partes de la sociedad ¿Cómo has vivido este proceso?

Es algo que también se está viviendo dentro, incluso algunos funcionarios hasta llevan la bandera.

Desde fuera, ¿Como se puede ayudar a denunciar tu situación y luchar por tu libertad?

(lo primero que respondió es, varias veces “ no lo sé, la verdad”)

Ir molestando al juzgado de instrucción número 3 de Sabadell y sobre todo mucha difusión, sobre todo de los comunicados que vayan saliendo.

¿Desde tu perspectiva anarquista, como ´describirías el momento actual por el que pasa la situación política en el Estado español?

Actualmente no se habla de política sino de partidos, se están dejando cosas tan importantes como la parte social (sanidad, desahucios, mantenimiento de bosques para evitar incendios, mantenimiento de la infraestructuras para evitar inundaciones) se dedican solamente a discutir mencionando y acusando a los partidos contrarios sin aportar nada.

Para terminar, ¿qué mensaje le quieres trasladar a todas las personas que luchan contra la represión y contra las cárceles?

Muchos ánimos, la lucha continua. Que, aunque seamos pocos, no se desanimen, es una cuestión de ganas y no de cantidad. Muchas veces una sola persona o pocas pueden conseguir más que una multitud.

Se trata de una lucha por las desigualdades sociales, contra el machismo, racismo, si no luchamos terminaremos peor que en la época franquista.

Ánimos y adelante!

Muchas gracias compañero, y mucho ánimo y apoyo desde fuera de esos muros.

________

*Especial agradecimiento a lxs compañerxs del Grup de suport a Amadeu Casellas por haber hecho posible esta entrevista.

Para escribirle:

Amadeu Casellas Ramón

C.P. Brians I

08365 Sant Esteve de Sesrovires

